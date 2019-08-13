Воспитанник "Спартака" Шишкин перешёл в "Торпедо"

Воспитанник "Спартака" Роман Шишкин объявил о возвращении в Москву. Однако играть он будет не за родной клуб, а за другую команду — "Торпедо", которое сейчас тренирует легенда российского футбола Сергей Игнашевич.
— Очень рад снова вернуться в столицу и стать частью клуба с большими традициями и успехами! Надеюсь оправдать ожидания каждого болельщика "Торпедо" и поучаствовать в написании новой истории чёрно-белых, — написал Шишкин.
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Очень рад снова вернуться в столицу и стать частью клуба с большими традициями и успехами! Надеюсь оправдать ожидания каждого болельщика Торпедо и поучаствовать в написании новой истории черно-белых. Я всегда любил играть на Восточной улице. Атмосфера на стадионе им. Эдуарда Стрельцова была позитивной, зажигательной и всегда добавляла много положительных эмоций. Вместе мы постараемся вернуть Торпедо в элиту российского футбола. Благодарен вам за вашу поддержку! #торпедо #Shishkin Roman #торпедомосква
Шишкин выступал за "Спартак", "Крылья Советов", "Локомотив" и "Краснодар". В сезоне 2014/2015 выиграл Кубок России с железнодорожниками.