Медведева начнёт новый сезон на турнире в Канаде

Двукратная чемпионка мира и Европы выступит на челленджере Autumn Classic International.

Стало известно расписание основных турниров по фигурному катанию сезона 2019/2020. Гран-при России пройдёт с 15 по 17 ноября 2019 года в Москве, чемпионат Европы — с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира — с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.

А самым первым серьёзным турниром сезона станет соревнование из категории "челленджер" Autumn Classic International, которое состоится в канадском городе Оквилл с 12 по 14 сентября. Там выступит лишь одна представительница России — Евгения Медведева, которая живёт и тренируется в Торонто.

В прошлом сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.