"Матч ТВ" за две минуты до начала отменил показ важной игры "Краснодара" в ЛЧ

На российском канале объяснили, что инцидент произошёл по не зависящим от него причинам.

"Матч ТВ" не смог показать ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром". Канал анонсировал отмену трансляции в прямом эфире за пару минут до её планируемого начала. Вместо этого матча канал предложили зрителям игру между "Аяксом" и ПАОКом.

По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится



Смотрите прямо сейчас «Аякс» – ПАОК:https://t.co/uz2j8joqOr — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

Игру "Краснодара" в итоге можно посмотреть только с помощью клубного канала ФК "Порту".

При этом "Краснодар" после первого тайма ведёт в ответной выездной встрече со счётом 3:0. Дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, ещё один гол на счету Тони Вилены.

Напомним, что в выходные проблемы с трансляциями матчей Английской премьер-лиги возникли у платного онлайн-сервиса "Okko Спорт".

Как футбольные фанаты обрушили онлайн-сервис Okko