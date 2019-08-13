"Матч ТВ" за две минуты до начала отменил показ важной игры "Краснодара" в ЛЧ

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Фото © twitter/FCKrasnodar

На российском канале объяснили, что инцидент произошёл по не зависящим от него причинам.

"Матч ТВ" не смог показать ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром". Канал анонсировал отмену трансляции в прямом эфире за пару минут до её планируемого начала. Вместо этого матча канал предложили зрителям игру между "Аяксом" и ПАОКом.

Игру "Краснодара" в итоге можно посмотреть только с помощью клубного канала ФК "Порту".

При этом "Краснодар" после первого тайма ведёт в ответной выездной встрече со счётом 3:0. Дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, ещё один гол на счету Тони Вилены.

Напомним, что в выходные проблемы с трансляциями матчей Английской премьер-лиги возникли у платного онлайн-сервиса "Okko Спорт".

Как футбольные фанаты обрушили онлайн-сервис Okko

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