"Матч ТВ" обвинил "Порту" в срыве трансляции матча "Краснодара" в ЛЧ

По словам представителей российского канала, португальцы отказались предоставлять доступ к сигналу.

На "Матч ТВ" объяснили, почему не показали встречу "Краснодара" с "Порту" в Лиге чемпионов. По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.

— Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до матча клуб "Порту" изменил условия и отказался предоставлять доступ к сигналу. Сейчас вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении "Порту", — сообщает "Матч ТВ.

На "Матч ТВ" отметили, что ситуацию не помогло изменить даже содействие "Краснодара". При этом в официальном заявлении сказано, что "Порту" изменил условия за полтора часа до начала матча, однако объявлено об отмене показа было только за пару минут до его начала.

В настоящий момент в матче "Порту" — "Краснодар" завершается второй тайм, счёт — 3:2 в пользу гостей. Если матч так и завершится, то российские "быки" пройдут в финальный раунд квалификации еврокубка, а португальские "драконы" вылетят в Лигу Европы.