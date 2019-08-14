"Краснодар" в историческом матче сбросил "Порту" за борт Лиги чемпионов

"Быки" на выезде добились сложнейшей победы со счётом 3:2 и вышли в финальный раунд квалификации.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром" внезапно оказался скрыт от российского зрителя. "Матч ТВ" не договорился с португальской стороной (или португальская сторона не договорилась с "Матч ТВ"), и игра в итоге была доступна только в клубном приложении "Порту".

"Матч ТВ" обвинил "Порту" в срыве трансляции матча "Краснодара" в ЛЧ

Россияне, которых лишили возможности болеть за "Краснодар" в прямом эфире федерального канала, начали поддерживать "быков" ментально ещё сильнее, и команде это помогло. Краснодарцы уже в первые 15 минут сложнейшей выездной встречи сумели забить дважды — отличились Тонни Вилена и Магомед-Шапи Сулейманов. А на 34-й минуте воспитанник "Краснодара", оформив дубль, обеспечил своей команде к перерыву супекомфортный счёт — 3:0.

Однако и "Порту" сдаваться не собирался. Во второй половине встречи "драконы" усилиями бывшего спартаковца Зе Луиша отыграли один мяч.

⚽ «Порту» отыграл один гол. Зе Луиш постарался. «Краснодар» сейчас в основном обороняется pic.twitter.com/hWhEKUwFAk — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

А следом забили и второй — 3:2.

⚽ Аййй. «Краснодар» пропускает второй. Давайте, парни, осталось немного pic.twitter.com/VcbwLvBIxv — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

В напряжённой концовке "Порту" мог сравнять счёт и при таком раскладе пройти дальше за счёт победы в Краснодаре. Однако российский клуб сумел удержать комфортное преимущество, одержать первую в истории победу в Лиге чемпионов и пройти в финальный раунд квалификационного турнира, где встретится с греческим "Олимпиакосом". "Порту" же всего в четвёртый раз в XXI веке не будет принимать участие в главном футбольном турнире Старого Света.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд.

Ответный матч.

"Порту" — "Краснодар" — 2:3 ( по сумме двух матчей — 3:3, "Краснодар" проходит за счёт трёх мячей на выезде).

Голы: Вилена 2' (0:1), Сулейманов 12', 34' (0:2, 0:3), Зе Луиш 57' (1:3), Диас 77' (2:3).