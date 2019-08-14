Сулейманов: Передаю привет тем, кто писал, что "Порту" для нас приговор!

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола в ответном матче с "Порту", прокомментировал историческую победу.
— Хочу передать огромный привет тем, кто писал, что "Порту" для нас приговор. Какой смысл выходить играть, если ты в себя не веришь? Теперь люди будут знать, что не важно, с кем мы играем, главное — это вера в себя и стараться, — сказал Магомед в послематчевом интервью "Матч ТВ". — Понимал, что будет очень тяжело, да и вы видели, какая была нервная концовка. Они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла.
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