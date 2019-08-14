"Краснодар" поборется за выход в групповой этап ЛЧ с "Олимпиакосом"

Греческая команда по сумме двух матчей выбила из турнира турецкий "Истанбул Башакшехир".

После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф квалификации турнира российский клуб встретится с "Олимпиакосом".

Греческая команда, за которую выступает бывший игрок московского "Динамо" Матьё Вальбуэна, по сумме двух матчей со счётом 3:0 обыграла экс-клуб Фёдора Кудряшова — турецкий "Истанбул Башакшехир".

Матчи "Олимпиакоса" и "Краснодара" состоятся 21 и 27 августа. Первая встреча пройдёт в Греции.

Отметим, что российский клуб, образованный в 2008 году, ещё никогда не выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

"Краснодар" в историческом матче сбросил "Порту" за борт Лиги чемпионов