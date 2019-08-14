Матч-призрак. Кто скрыл от россиян историческую победу "Краснодара"?

Ответный матч "Краснодара" с "Порту" в Лиге чемпионов получился эпохальным. Российский клуб одержал победу и прошёл в финальный раунд плей-офф, хотя имел меньшие шансы, чем соперник. Однако в России эту игру не показали из-за конфликта "Матч ТВ" и португальской стороны. Лайф — о том, что на самом деле случилось с трансляцией.

За час до ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" в эфире "Матч ТВ" наблюдалась стандартная картина: ведущий и эксперты обсуждали шансы российского клуба пройти дальше. Они, кстати, были не такими и большими: всё-таки выездная победа, домашние трибуны и больший еврокубковый опыт давали преимущество португальцам. Тем не менее от "Краснодара" ждали фирменной яркой игры, которая при удачном стечении обстоятельств могла дать результат. А вот чего точно никто не ждал, так это сообщения в эфире "Матч ТВ" за пару минут до начала матча.

Что случилось?

Пока российские футбольные болельщики спешно пытались найти в Сети хоть какую-то трансляцию игры, первыми "к людям вышли" комментаторы "Матч ТВ". В частности, Константин Генич, атакованный фанатами, объяснил, что это футбольный клуб "Порту" решил никому не отдавать сигнал трансляции.

Ребят, я понимаю, что вам легче засрать мою ленту, потому что больше писать некому. Но что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба и он вообще никому их не продал, а решил только в своём приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы🤷‍♂️ — Константин Генич (@GenichK) August 13, 2019

Пока "независящие от канала причины" всё ещё не были прояснены, вся ненависть болельщиков обрушилась на "Матч ТВ". Версия о принадлежащих "Порту" правах выглядела не совсем очевидно, ведь это же матч Лиги чемпионов, значит, правами должен владеть УЕФА. Но на самом деле всё устроено чуть сложнее. УЕФА владеет правами на показ матчей начиная с финального раунда квалификации, то есть следующего тура. А на том этапе, где "Краснодар" сражался с "Порту", трансляцией действительно владеют клубы.

По поводу трансляции #ПортуКраснодар. На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам и, скорее всего, Порту просто запросил с Матч ТВ нереальных денег. Похожая ситуация была у Зенита в играх с Насьоналом в 2009. Они запросили, помнится 1 миллион евро, вместо 10-15 тысяч. — Илья Геркус (@ilgerkus) August 13, 2019

Кто виноват?

Ближе ко второму тайму игры подоспел официальный комментарий от "Матч ТВ". На канале подтвердили информацию о том, что именно футбольный клуб "Порту" является эксклюзивным владельцем прав на трансляцию игры и как раз португальская сторона решила неожиданно поменять условия достигнутых прежде договорённостей.

⚠Причина отмены трансляции #ПортуКраснодар



ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту».

Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1.5 часа до игры «Порту» решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу. pic.twitter.com/rasY5RuGiA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 13, 2019

— Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу "Порту". Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении "Порту". Даже усилия наших друзей из "Краснодара" не смогли изменить эту драматическую ситуацию. Мы приносим извинения и ещё больше желаем "быкам" победы, — говорится в заявлении "Матч ТВ".

Пострадал, как выяснилось, не только "Матч ТВ", но и все португальские телеканалы, которые собирались показывать игру. "Порту" в последний момент решил изменить условия договоров и в итоге оставил всех партнёров без сигнала. А суть изменений была в том, что "Потру" потребовал немедленной оплаты, хотя в контракте были оговорены сроки. Такое решение принял непосредственно президент "Порту".

"Порту" никак не объяснил ситуацию, просто потребовал немедленно денег. Как мы узнали, решение поменять условия принял лично президент "Порту". Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев Фото © instagram/generalgavr

Лайф запросил комментарий о сложившейся ситуации и у футбольного клуба "Порту", однако на момент публикации материала ответа не последовало.

Что делать?

Легально посмотреть можно было только одним способом — через клубное приложение FC Porto TV. В нём трансляция шла бесплатно и без каких-либо задержек. Несмотря на то что во время форс-мажора оно спасло вечера многих поклонников футбола в России, ему всё равно досталось от разъярённых болельщиков. Ему мгновенно начали занижать рейтинги, ставя единицы. Большинство отзывов, написанных ночью, само собой, негативные.

Отдельной проблемой просмотр матча стал для жителей Краснодара, которые собрались посмотреть важнейшую игру своей команды возле стадиона в парке Галицкого. Но и они нашли выход из ситуации, запустив на большом экране текстовую трансляцию поединка.

Не остался в стороне и "Матч ТВ". Телеканал транслировал финальный отрезок поединка из-под полы, используя камеру за воротами, а затем с этого ракурса показал зрителям все голы матча.

Почему этот матч так важен?

Футбольный клуб "Краснодар" — очень молодой, он появился всего 11 лет назад, в феврале 2008 года. И тот факт, что команда за такой короткий срок сумела подняться из подвала российского футбола на уровень Лиги чемпионов, — очень большой успех.

При этом противостояние с "Порту" — это лигочемпионский дебют "Краснодара". До этого клубу Сергея Галицкого доводилось выступать только в Лиге Европы, хотя голубой мечтой "отца" "Краснодара" всегда оставался главный футбольный турнир Старого Света. Сейчас клубу удалось выйти в ЛЧ, но пока не в групповой этап. И первым же соперником стал мощнейший "Порту", который не только имеет в своём активе две победы в ЛЧ, но и вообще всего трижды пропускал участие в турнире в XXI веке.

При этом домашний матч "Краснодар" проиграл, а потому в ответной игре на карту было поставлено буквально всё: только победа (да ещё и результативная!) давала российской команде шанс на выход в раунд плей-офф квалификации — последний перед групповым этапом. И у "Краснодара" всё получилось. Клуб одержал без преувеличения историческую победу: невероятно значимую и к тому же первую в истории в Лиге чемпионов. И тем самым клуб преподнёс шикарный подарок Сергею Галицкому, которому как раз сегодня исполняется 52 года.

Последствия

Поскольку официального комментария со стороны "Порту" так и не последовало, до сих пор не ясно, чем именно руководствовался клуб, когда решил вдруг нарушить договорённости со своими партнёрами-вещателями, оставив их в итоге без трансляции матча. Если президент клуба руководствовался финансовыми мотивами, то его ставка прогорела, причём по-крупному.

Дело в том, что для португальского клуба серьёзной статьёй доходов было само по себе участие в Лиге чемпионов. Во-первых, команды получают серьёзные бонусы от УЕФА, в том числе за успешные выступления, имеют возможность заполнять стадионы на крупных международных играх и опять же получать прибыль от телеправ. Теперь "Порту" лишился всех этих привилегий и потерял, по оценкам португальской прессы, около 44 миллионов евро.

— По моей информации, от местных телеканалов они запросили 200 тысяч евро за трансляцию, для России — меньше. У себя они запросили такую цену, и, понятное дело, никто не купил. В итоге они отказались от этих денег и, насколько я понял, не продали рекламные борта. За попадание в групповой этап Лиги чемпионов они должны были получить 15,25 миллиона евро, сейчас за Лигу Европы они получат 2,92 миллиона евро. У "Порту" что-то пошло не так, — цитирует Гавриила Гордеева ТАСС.

Кроме того, сейчас "Матч ТВ" работает над тем, чтобы в судебном порядке подвергнуть "Порту" санкциям за срыв договорённостей. Но главное наказание клуб уже получил: лишив Россию одного матча Лиги чемпионов, он лишил себя этого турнира на целый год.

"Краснодар" в историческом матче сбросил "Порту" за борт Лиги чемпионов