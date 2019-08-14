Клуб Головина купил забивного нападающего

Французский форвард Виссам Бен Йеддер подписал пятилетнее соглашение с "Монако".

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, совершил очередную крупную сделку. Команду пополнил Виссам Бен Йеддер — французский нападающий, который в прошлом сезоне выступал за испанскую "Севилью".

Бен Йеддер подписал с "Монако" пятилетний контракт, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. При этом в обратном направлении — из "Монако" в "Севилью" — отправился полузащитник Рони Лопеш.

Бен Йеддер в прошлом сезоне стал одним из лучших игроков чемпионата Испании по системе гол+пас: он забил 18 мячей и сделал девять результативных передач. Лучше в обоих компонентах сразу проявил себя только капитан "Барселоны" Лионель Месси.

"Монако" начал новый сезон так же неудачно, как проводил прошлый. В дебютном матче монегаски уступили "Лиону" со счётом 0:3. Александр Головин не принимал участие в матче из-за перебора жёлтых карточек.

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