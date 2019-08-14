Брат Хабиба дебютирует в UFC на турнире в Москве

О первом боем Абубакара Нурмагомедова в промоушене заявил сам действующий чемпион UFC.

Непобеждённый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о дате следующего боя своего двоюродного брата Абубакара. Его дебют в промоушене состоится в ноябре во время турнира в Москве.

— Это мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких, как он, больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на турнире UFC в Москве, — написал Хабиб в своём инстаграме.

Ранее сообщалось, что дебют Абубакара должен состояться на турнире в Абу-Даби, где сам Хабиб будет драться с Дастином Порье, но брат чемпиона получил травму.

Турнир в ОАЭ состоится 7 сентября, в Москве — 9 ноября.