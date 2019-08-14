"Порту" потеряет €44 млн из-за поражения от "Краснодара"

Португальский клуб не сможет рассчитывать на бонусы от УЕФА, а также на деньги от продажи телеправ.

Поражение от "Краснодара" в квалификации Лиги чемпионов и вылет в Лигу Европы сильно ударит по "Порту". "Драконы", по подсчётам издания A Bola, из-за этого недосчитаются 44 миллионов евро.

Португальский клуб ежегодно участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, начиная с сезона 2010/11, однако из-за вылета от "Краснодара" лишился шансов на получение десятилетнего бонуса, а также потерял возможность заработать средства от УЕФА за успешные выступления в турнире и продажу телеправ.

Кроме того, вылет "Порту" обогатит его главного конкурента — "Бенфику", которая теперь единолично представляет страну в Лиге чемпионов, а значит, получит 100% всех предусмотренных денежных выплат.

Напомним, "Порту" накануне уступил "Краснодару" со счётом 2:3 в квалификации ЛЧ и вылетел в Лигу Европы. Кроме того, португальский клуб может попасть на санкции от "Матч ТВ" или УЕФА за отказ предоставлять сигнал к трансляции матча российской стороне.

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