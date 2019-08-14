Жена Мамаева сходила "в гости" к мужу в колонию

Алана Мамаева выложила в "Инстаграм" фотографию на фоне забора с колючей проволокой.

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана выложила в "Инстаграм" фотографию на фоне исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Очевидно, девушка посетила своего супруга Павла, который отбывает здесь срок вместе со своим другом Александром Кокориным.

Пока Павел Мамаев отбывает срок в колонии, его супруга посвящает всё время пострадавшим от неудачных пластических операций. Она помогает им исправить врачебные ошибки, а также делает интервью с докторами. Кроме того, девушка начала варить и необычно украшать свечи, выставила на продажу "гелендваген" мужа, а также решила помочь обладателю "рук-базук" избежать ампутации.