Жена Мамаева сходила "в гости" к мужу в колонию

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Алана Мамаева выложила в "Инстаграм" фотографию на фоне забора с колючей проволокой.

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана выложила в "Инстаграм" фотографию на фоне исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Очевидно, девушка посетила своего супруга Павла, который отбывает здесь срок вместе со своим другом Александром Кокориным.

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Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Пока Павел Мамаев отбывает срок в колонии, его супруга посвящает всё время пострадавшим от неудачных пластических операций. Она помогает им исправить врачебные ошибки, а также делает интервью с докторами. Кроме того, девушка начала варить и необычно украшать свечи, выставила на продажу "гелендваген" мужа, а также решила помочь обладателю "рук-базук" избежать ампутации.

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