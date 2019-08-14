Форварда "Спартака" отстранили на три игры за приём из кунг-фу

Аргентинский нападающий пропустит матчи против ЦСКА, "Крыльев Советов" и "Зенита".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент из матча московских "Спартака" и "Динамо", где нападающий красно-белых Эсекьель Понсе ударил ногой в грудь вратаря Антона Шунина. Аргентинского форварда отстранят на три матча РПЛ за грубую игру, сообщает "Чемпионат". Соперниками "Спартака" в этих играх станут московский ЦСКА, самарские "Крылья Советов" и санкт-петербургский "Зенит".

После столкновения со спартаковцем вратарю "Динамо" потребовалась помощь врачей, но он сумел продолжить встречу, в итоге не пропустив ни одного гола. Понсе впоследствии принёс Шунину публичные извинения.