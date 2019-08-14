Сломанный нос Чалова обернулся длительной дисквалификацией для защитника "Сочи"

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Фото © instagram/pfc_cska

Сербский легионер российского клуба не сможет принять участие в четырёх ближайших матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет огласил санкции для защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, ударившего в лицо форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Сербский футболист получил дисквалификацию на четыре матча Российской премьер-лиги.

Инцидент произошёл в концовке матча ЦСКА — "Сочи". Миладинович в своей штрафной ударил локтем в лицо Чалова, тот рухнул на газон и начал истекать кровью. Арбитр попросил нападающего армейцев покинуть поле, чтобы врачи остановили кровь, однако Миладинович избежал каких-либо санкций во время матча, потому что момент удара судьи не видели.

У Чалова в итоге диагностировали перелом носа, однако он продолжает тренироваться с армейцами и готовиться к дерби против "Спартака". Миладинович впоследствии принёс Чалову извинения.

Напомним, что форвард "Спартака" Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию за удар ногой в грудь вратаря "Динамо" Антона Шунина.

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