Сломанный нос Чалова обернулся длительной дисквалификацией для защитника "Сочи"

Сербский легионер российского клуба не сможет принять участие в четырёх ближайших матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет огласил санкции для защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, ударившего в лицо форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Сербский футболист получил дисквалификацию на четыре матча Российской премьер-лиги.

Иван Миладинович дисквалифицирован на 4 игры РПЛ по итогам заседания КДК. — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 14, 2019

Инцидент произошёл в концовке матча ЦСКА — "Сочи". Миладинович в своей штрафной ударил локтем в лицо Чалова, тот рухнул на газон и начал истекать кровью. Арбитр попросил нападающего армейцев покинуть поле, чтобы врачи остановили кровь, однако Миладинович избежал каких-либо санкций во время матча, потому что момент удара судьи не видели.

У Чалова в итоге диагностировали перелом носа, однако он продолжает тренироваться с армейцами и готовиться к дерби против "Спартака". Миладинович впоследствии принёс Чалову извинения.

Напомним, что форвард "Спартака" Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию за удар ногой в грудь вратаря "Динамо" Антона Шунина.