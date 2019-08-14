"Порту" обвинил "Матч ТВ" во лжи об изменении условий трансляции матча ЛЧ

Португальская сторона настаивает на том, что не выполнил договорённости именно российский канал.

Футбольный клуб "Порту" представил свой взгляд на ситуацию со срывом трансляции матча Лиги чемпионов с участием "Краснодара" на телеканале "Матч ТВ". Директор клуба объяснил, что переговоры о покупке прав на показ матча изначально шли странным образом и консенсуса достигнуть не удалось.

— "Порту" установил цену в 50 тысяч евро за трансляцию. Российский канал сначала предложил 15 тысяч. Это предложение "Порту" отклонил. Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие: дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договорённости, так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей, — цитирует директора "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес "Чемпионат".

Мораес добавил, что в приложении FC Porto TV не планировался показ матча для россиян, однако, когда "Матч ТВ" отказался перечислять 50 тысяч евро, "Порту" открыл бесплатный доступ для жителей РФ.

Напомним, "Матч ТВ" ранее настаивал на том, что это "Порту" нарушил достигнутые ранее договорённости и в последний момент стал требовать от российского канала немедленной оплаты.

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