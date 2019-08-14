Фанаты "Краснодара" встретили команду в аэропорту после первой победы в ЛЧ

Болельщики скандировали название родного клуба, а также фотографировались с игроками.

Футбольный клуб "Краснодар" вернулся домой после исторической победы над "Порту" в Лиге чемпионов. В аэропорту игроков уже ждали фанаты. Краснодарские болельщики скандировали название клуба и фамилии игроков, благодаря их за первую победу в ЛЧ. Футболисты с удовольствием остановились, чтобы раздать автографы и сфотографироваться.

Фанаты "Краснодара" встречают команду в аэропорту после эпичной победы над "Порту"! #PortoKrasnodar pic.twitter.com/HvOAa88ayu — Life | Спорт (@sport_lf) August 14, 2019

Напомним, что "Краснодар" обыграл именитый "Порту" в гостях со счётом 3:2 и прошёл в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов.