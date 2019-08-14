СКА одержал волевую победу над "Йокеритом" в товарищеском матче

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Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

Гол и результативная передача Плотникова помогли петербургским армейцам переиграть "шутов".

Хоккеисты Санкт-Петербургского СКА одержали волевую победу над финским "Йокеритом". Встреча состоялась в Финляндии и закончилась со счётом 2:1 в пользу российского клуба.

Хозяева площадки на шестой минуте первого периода вышли вперёд — отличился нападающий "шутов" Хенрик Хаапала. Через пару минут Сергей Плотников восстановил равновесие — 1:1. В середине второго периода автор армейской шайбы на пару с Йори Лехтеря ассистировали Алексею Бывальцеву, реализовав большинство. Эта шайба стала победной для армейцев.

Следующий товарищеский матч СКА проведёт 16 августа. Соперником армейцев будут хоккеисты подольского "Витязя".

Товарищеский матч.

"Йокерит" (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:1; 0:1; 0:0).

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