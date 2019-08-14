Футбольный фанат прорвался на поле и устроил гонку с семью стюардами в Стамбуле

Инцидент произошёл во время первого тайма матча за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Ливерпулем".

Футбольный фанат прорвался на поле во время матча за Суперкубок УЕФА, который в эти минуты проходит в Стамбуле. Болельщик не пытался атаковать кого-то из футболистов "Челси" и "Ливерпуля", он просто бежал через всё поле. За ним устремилось целых семь стюардов, и только коллективными усилиями буйного болельщика удалось остановить, это произошло возле ворот.

Отметим, что счёт в игре "Челси" и "Ливерпуля" пока не открыт, 0:0, идёт первый тайм.

Турецкая резня. Почему Стамбул — худшее место для большого футбола