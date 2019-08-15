Вратарь-резервист добыл для "Ливерпуля" Суперкубок УЕФА

Основное и дополнительное время матча с "Челси" завершились вничью, а в серии пенальти голкипер Адриан совершил решающий сейв.

Матч "Ливерпуля" и "Челси" за Суперкубок УЕФА получился богатым на события. Хотя раньше первого гола в этой встрече произошло ещё более ожидаемое событие — инцидент с фанатом. Учитывая, что встреча проходила в горячем Стамбуле, это было практически неизбежно.

Однако затем одеяло на себя перетянули уже футболисты. Чемпион мира в составе сборной Франции Оливье Жиру на 34-й минуте блестяще открылся и пробил неотразимо для голкипера "Ливерпуля" — 1:0. Это был его 12-й гол в 13 последних матчах под эгидой УЕФА.

Пока что единственный гол в финале забил Жиру. Что делала защита «Ливерпуля» – вопрос.



А теперь включай второй тайм Суперкубка:https://t.co/uD5gscrewO#ЛиверпульЧелси pic.twitter.com/coIv2nM7l9 — Матч ТВ (@MatchTV) August 14, 2019

После эмоциональной речи Юргена Клоппа в перерыве "Ливерпуль" вышел на второй тайм уже более заряжённым на борьбу. И такой настрой дал результат уже через секунды после начала второго тайма. Вернувшийся в состав после небольшого отдыха Садьо Мане снова принялся тащить "Ливерпуль". На 48-й минуте он заставил трибуны, большая часть которых болела за парней в красном, взреветь от восторга — 1:1.

«Ливерпуль» вышел из раздевалки и сразу сравнял счет. Кепа не зафиксировал мяч, а Мане без проблем отправил мяч в ворота



Смотрим дальше:https://t.co/bN6B633ajg#ЛиверпульЧелси pic.twitter.com/ZEpkbu0aJo — Матч ТВ (@MatchTV) August 14, 2019

Основное время матча с таким счётом и завершилось, а вот уже в самом начале первого экстра-тайма Мане снова зажёг свою фамилию на табло, забив самый красивый гол в матче, — 2:1 в пользу "Ливерпуля".

Первый дополнительный тайм для «Ливерпуля» начался шикарно – Мане пробил точно в девятку.



А сейчас смотрим решающие минуты Суперкубка:https://t.co/OdewMfhuVm#ЛиверпульЧелси pic.twitter.com/72sUsOMKIZ — Матч ТВ (@MatchTV) August 14, 2019

Но "Челси" ответил на это взятие ворот голом Жоржиньо с пенальти. Итальянскому футболисту не помешал даже тот факт, что ему из-за ошибки экипировщика пришлось играть с неправильной фамилией на спине — 2:2.

Пенальти в ворота "Ливерпуля", кстати, стал своеобразной компенсацией для игроков "Челси" от главного арбитра, которым впервые в играх такого уровня была женщина. Стефани Фраппар к тому моменту из-за офсайдов успела отменить два гола синих, но вопросов её решения по большей части не вызывали.

А ещё этот пенальти стал тренировкой для Жоржиньо, потому что основное время закончилось вничью — и игроков обеих команд ждала серия послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Итальянец свою попытку реализовал, а вот 21-летний нападающий "Челси" Тэмми Абрахам с нервами справиться не смог.

🔴 Adrián the Liverpool hero on his 1st start for the Reds! 🙌#SuperCup pic.twitter.com/Sg8N341Twt — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019

Удар молодого англичанина отразил голкипер "Ливерпуля" Адриан, который оказался в воротах мерсисайдцев из-за травмы основного вратаря Алиссона. Более того, для испанца это и вовсе был первый матч в основном составе "Ливерпуля", и он сходу сумел стать героем команды, принеся ей первый трофей нового сезона — Суперкубок УЕФА, который красные выигрывают в четвёртый раз в своей истории. Больше только у "Милана" и "Барселоны" — по пять.

Суперкубок УЕФА.

"Ливерпуль" — "Челси" — 2:2 (сер. пен. — 5:4).

Голы: Жиру 36' (0:1), Мане 48', 95' (1:1, 2:1), Жоржиньо 101' (2:2).