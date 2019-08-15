Друг Хабиба, участвовавший в драке с Конором, узнал имя своего соперника в UFC

Популярный чеченский боец, близкий друг и спарринг-партнёр чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов узнал, наконец, имя своего соперника в рамках предстоящего уже через три недели турнира UFC 242 в Объединённых Арабских Эмиратах.

Соперником Воина из Грозного неожиданно стал новобранец организации из Англии Лерон Мёрфи.

Зубайра Тухугов (18-4-0) не выступал в клетке с 14 мая 2016 года, проиграв в тот вечер раздельным решением топовому бразильцу Ренату Карнейру. До встречи с южноамериканцем Зубайра шёл на победной серии из девяти поединков, включая три боя в рамках UFC, и в целом подавал большие надежды в полулёгком весе. Но с поражения Карнейру у Тухугова началась чёрная полоса в карьере, связанная с отстранениями за использование запрещённых препаратов и участием в самой массовой драке в истории "восьмиугольника"...

Лерон Мёрфи (5-0-0) — малоизвестный дебютант UFC из Англии, проведший в клетке пять успешных поединков, но уровень оппозиции темнокожего британца вызывает вопросы. Мёрфи — стопроцентный андердог в поединке с искушённым и опытным Тухуговым, подписанный, судя по всему, на этот бой для возможности дать "продышаться" россиянину по причине трёхлетнего перерыва.