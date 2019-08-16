Возрождение "Реала", конкуренты Месси и травмы Черышева. Главные интриги Ла Лиги

Прошлый футбольный сезон стал триумфальным для английских клубов, которые смело подвинули испанцев. Да и в самой Ла Лиге было не очень интригующе: "Реал" выкарабкивался с низов, как мог, Месси забивал и не знал конкурентов. А что будет в этом сезоне?

Новый "Реал"

Королевский клуб свой прошлый сезон может назвать провальным: третье место в чемпионате страны, достаточно ранний вылет из Лиги чемпионов, которую сливочные выигрывали три года подряд (2016, 2017, 2018), смены тренеров... Чтобы вернуться на вершину олимпа, "Реалу" нужны были громкие трансферы, и только ради них вернулся Зинедин Зидан. Он просил купить Поля Погба и Килиана Мбаппе, но на сегодня "Реал" может похвастаться только приобретением лидера сборной Бельгии Эденом Азаром. Что уже неплохо. Экс-игроку "Челси" трудно будет стать звездой, каким был Криштиану Роналду, но зажечь в Испании он точно может.

Эден Азар, 28 лет Сумма трансфера — €110 млн

Бронзовый призёр ЧМ-2018

Двукратный чемпион Англии (2014/15, 2016/17)

Чемпион Франции (2011)

Победитель ЛЕ Фото © Twitter.cm/hazardeden10

Буквально за несколько дней до старта чемпионата СМИ написали, что Зидан недоволен трансферной компанией и может покинуть клуб в ближайшее время. Действительно, костяк команды остался прежним. Не ушёл даже Гарет Бэйл, у которого, по мнению испанских таблоидов, конфликт с Зиданом. В общем, всё те же Карим Бензема, Марсело, Лука Модрич, Серхио Рамос будут тащить "Реал" в этом сезоне.

Месси и Ко

Главный конкурент "Реала" — каталонская "Барселона", но и то уже больше традиционно, а не фактически. Мадридский "Атлетико" с Диего Симеоне во главе второй год встаёт между этими клубами. И в этом может тоже — команда хорошо усилилась и готова к борьбе. Но "Барселона" среди мадридцев вновь главный фаворит.

Каталонцы летом укрепили и без того топ-команду. Во-первых, из "Атлетико" пришёл чемпион мира Антуан Гризманн, а во-вторых, теперь у них есть Френки де Йонг, который провёл яркий сезон в "Аяксе".

Антуан Гризманн, 28 лет Сумма трансфера — €120 млн

Чемпиона мира (2018)

Победитель ЛЕ (2017/18)

Обладатель Суперкубка УЕФА (2018) Фото © AP Photo / Joan Monfort

Френки де Йонг, 22 года Сумма трансфера — € 75 млн (плюс € 11 млн бонусами)

Чемпион страны (2018/19)

Обладатель Кубка страны (2018/19)

Финалист ЛЕ (2016/17) Фото © Instagram.com/frenkiedejong

С таким составом легко можно замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Однако это может пошатнуть их позиции в Ла Лиге. И тут все карты "Атлетико" и "Реалу" в руки.

Очевидно, что лучшим бомбардиром будет Лионель Месси. Аргентинец, который не может ничего выиграть со сборной, остаётся главной звездой Ла Лиги. Вечного конкурента Роналду уже нет давно, а значит, можно вновь ставить рекорды. Конкурентов нет.

Болеем за Черышева

Внимание российских болельщиков приковывает "Валенсия", где выступает наш Денис Черышев. Он уже восстановился после травмы и готов к борьбе на поле.

В предсезонных товарищеских матчах россиянин успел отметиться результативными действиями: отдал голевой пас в игре с "Брайтоном" и реализовал пенальти в ворота "Интера".

Колено уже не беспокоит, чувствую себя хорошо. В прошлом году мы добились больших успехов, а в этом году спрос с нас будет ещё больше. Мы постараемся достичь максимума Денис Черышев

Примечательно, что "Валенсия", за которую Черышев выступал на правах аренды, подписала с ним в июле полноценный контракт сроком на три года.

Самое главное, чтобы Дениса перестали мучать травмы. Он нужен не только "летучим мышам", но и сборной России, у которой в самом разгаре борьба за попадание на Евро-2020.

В общем, от нового сезона чемпионата Испании также ждём появления новых звёзд, яркого "эль-класико" и жаркой борьбы на поле. И, как любит говорить Артём Дзюба, Vamos!

Лучшая лига мира без российских футболистов. За кого болеть в Англии?

Расписание первого тура

16 августа

"Атлетик" — "Барселона" (22:00 мск)

17 августа

"Сельта" — "Реал" (18:00 мск)

"Валенсия" — "Реал Сосьедад" (20:00 мск)

"Мальорка" — "Эйбар" (21:00 мск)

"Леганес" — "Осасуна" (22:00 мск)

"Вильярреал" — "Гранада" (22:00 мск)

18 августа

"Алавес" — "Леанте" (18:00 мск)

"Эспаньол" — "Севилья" (20:00 мск)

"Реал Бетис" — "Вильядолид" (22:00 мск)

"Атлетико Мадрид" — "Хетафе" (23:00 мск)