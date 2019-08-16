Возрождение "Реала", конкуренты Месси и травмы Черышева. Главные интриги Ла Лиги
Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / Emilio Morenatti / Francisco Seco, © Валерий Матыцин / ТАСС
Новый "Реал"
Королевский клуб свой прошлый сезон может назвать провальным: третье место в чемпионате страны, достаточно ранний вылет из Лиги чемпионов, которую сливочные выигрывали три года подряд (2016, 2017, 2018), смены тренеров... Чтобы вернуться на вершину олимпа, "Реалу" нужны были громкие трансферы, и только ради них вернулся Зинедин Зидан. Он просил купить Поля Погба и Килиана Мбаппе, но на сегодня "Реал" может похвастаться только приобретением лидера сборной Бельгии Эденом Азаром. Что уже неплохо. Экс-игроку "Челси" трудно будет стать звездой, каким был Криштиану Роналду, но зажечь в Испании он точно может.
Эден Азар, 28 лет
- Сумма трансфера — €110 млн
- Бронзовый призёр ЧМ-2018
- Двукратный чемпион Англии (2014/15, 2016/17)
- Чемпион Франции (2011)
- Победитель ЛЕ
Фото © Twitter.cm/hazardeden10
Буквально за несколько дней до старта чемпионата СМИ написали, что Зидан недоволен трансферной компанией и может покинуть клуб в ближайшее время. Действительно, костяк команды остался прежним. Не ушёл даже Гарет Бэйл, у которого, по мнению испанских таблоидов, конфликт с Зиданом. В общем, всё те же Карим Бензема, Марсело, Лука Модрич, Серхио Рамос будут тащить "Реал" в этом сезоне.
Месси и Ко
Главный конкурент "Реала" — каталонская "Барселона", но и то уже больше традиционно, а не фактически. Мадридский "Атлетико" с Диего Симеоне во главе второй год встаёт между этими клубами. И в этом может тоже — команда хорошо усилилась и готова к борьбе. Но "Барселона" среди мадридцев вновь главный фаворит.
Каталонцы летом укрепили и без того топ-команду. Во-первых, из "Атлетико" пришёл чемпион мира Антуан Гризманн, а во-вторых, теперь у них есть Френки де Йонг, который провёл яркий сезон в "Аяксе".
Антуан Гризманн, 28 лет
- Сумма трансфера — €120 млн
- Чемпиона мира (2018)
- Победитель ЛЕ (2017/18)
- Обладатель Суперкубка УЕФА (2018)
Фото © AP Photo / Joan Monfort
Френки де Йонг, 22 года
- Сумма трансфера — € 75 млн (плюс € 11 млн бонусами)
- Чемпион страны (2018/19)
- Обладатель Кубка страны (2018/19)
- Финалист ЛЕ (2016/17)
Фото © Instagram.com/frenkiedejong
С таким составом легко можно замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Однако это может пошатнуть их позиции в Ла Лиге. И тут все карты "Атлетико" и "Реалу" в руки.
Очевидно, что лучшим бомбардиром будет Лионель Месси. Аргентинец, который не может ничего выиграть со сборной, остаётся главной звездой Ла Лиги. Вечного конкурента Роналду уже нет давно, а значит, можно вновь ставить рекорды. Конкурентов нет.
Болеем за Черышева
Внимание российских болельщиков приковывает "Валенсия", где выступает наш Денис Черышев. Он уже восстановился после травмы и готов к борьбе на поле.
В предсезонных товарищеских матчах россиянин успел отметиться результативными действиями: отдал голевой пас в игре с "Брайтоном" и реализовал пенальти в ворота "Интера".
Колено уже не беспокоит, чувствую себя хорошо. В прошлом году мы добились больших успехов, а в этом году спрос с нас будет ещё больше. Мы постараемся достичь максимума
Денис Черышев
Примечательно, что "Валенсия", за которую Черышев выступал на правах аренды, подписала с ним в июле полноценный контракт сроком на три года.
Самое главное, чтобы Дениса перестали мучать травмы. Он нужен не только "летучим мышам", но и сборной России, у которой в самом разгаре борьба за попадание на Евро-2020.
В общем, от нового сезона чемпионата Испании также ждём появления новых звёзд, яркого "эль-класико" и жаркой борьбы на поле. И, как любит говорить Артём Дзюба, Vamos!
Лучшая лига мира без российских футболистов. За кого болеть в Англии?
Расписание первого тура
16 августа
"Атлетик" — "Барселона" (22:00 мск)
17 августа
"Сельта" — "Реал" (18:00 мск)
"Валенсия" — "Реал Сосьедад" (20:00 мск)
"Мальорка" — "Эйбар" (21:00 мск)
"Леганес" — "Осасуна" (22:00 мск)
"Вильярреал" — "Гранада" (22:00 мск)
18 августа
"Алавес" — "Леанте" (18:00 мск)
"Эспаньол" — "Севилья" (20:00 мск)
"Реал Бетис" — "Вильядолид" (22:00 мск)
"Атлетико Мадрид" — "Хетафе" (23:00 мск)
- Популярные
- По времени