Фанат "Спартака" после посадки лайнера в поле: Придётся матч в Москве смотреть!

Одним из пассажиров лайнера, приземлившегося на кукурузное поле, стал болельщик футбольного "Спартака". Он направлялся в Крым с друзьями, чтобы отдохнуть.

Болельщик "Спартака" Артемий Поляков планировал сегодня оказаться в Крыму и вечером в баре посмотреть с друзьями матч его любимой команды против "Туна" в Лиге Европы.

— Придётся опять футбол в Москве смотреть, — цитирует пострадавшего "Чемпионат". — Чувствую себя нормально. У друга, по-моему, палец сломан, а так всё хорошо. На самом деле спасибо пилотам и экипажу! Это чудо, что мы живы!

Также он рассказал, что если им предложат бесплатный самолёт, то он согласится лететь.

— Мы все в шоке! Сейчас лететь, наверное, садомазохизм, но если предложат бесплатно, то можно, в принципе. Почему нет? Хозяйка звонила из Крыма из дома, который мы забронировали, говорит, что ждёт нас в любое время, — сказал он.

Напомним, что самолёт компании "Уральские авиалинии", следовавший по рейсу Москва — Симферополь, экстренно сел в кукурузном поле после взлёта из аэропорта Жуковский. Предварительная версия случившегося — столкновение лайнера со стаей чаек.

Лайф опубликовал список пострадавших.