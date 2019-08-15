Игроки "Туна" катаются в московском метро перед матчем со "Спартаком"

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В швейцарском городе, население которого всего 40 с лишним тысяч человек, такого вида транспорта нет.

Сегодня, 15 августа, в Москве состоится ответный матч Лиги Европы между "Спартаком" и "Туном". Игроки швейцарской команды уже прибыли в российскую столицу и пока убивают время: катаются в метро и гостят в швейцарском посольстве.

В первом матче "Спартак" одержал победу со счётом 3:2. Домашняя игра состоится в 20:00 по московскому времени.

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