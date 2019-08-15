"Колумбийский Марадона" унизил семерых соперников и закатил мяч в пустые ворота

Футболист начал слаломный проход в районе середины поля, обыгрывая противников одного за другим.

Футболист Андерсон Диас забил сумасшедший гол в молодёжном чемпионате Колумбии. Дриблер обыграл поочерёдно семь игроков команды соперника, включая голкипера и защитника, который делал подкат на линии ворот. Диас унижал оппонентов почти так же легко, как аргентинец Диего Марадона во время своего знаменитого гола англичанам на ЧМ-1986.

Anderson Diaz, this is ridiculous. 🔥 pic.twitter.com/FN0UxBXgn4 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 15, 2019

Разница лишь в том, что Марадона помог Аргентине не только победить Англию, но и в итоге завоевать Кубок мира, а гол Диаса даже не привёл его команду к победе в матче. "Норте де Сантадер" проиграл со счётом 2:3.

Подопечный Игнашевича из "Торпедо" забил гол пяткой, стоя спиной к воротам