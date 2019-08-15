Озил хочет сбежать в США из-за угроз бандитов в Лондоне

Футболист всерьёз рассматривает переход в "Ди Си Юнайтед" в январе будущего года.

Дальнейшее пребывание Месута Озила в лондонском "Арсенале" оказалось под вопросом после того, как он вместе с Сеадом Колашинацом подвергся нападению в британской столице. Криминальная история оказалась ещё серьёзнее, чем казалось на первый взгляд. Футболисты оказались в центре разборок двух местных банд: одна из них угрожает игрокам, другая — защищает их.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) July 25, 2019

Игроки долгое время находились под круглосуточной охраной, не тренировались с клубом и пропустили старт сезона Английской премьер-лиги. Сейчас появилась информация, что футболисты вернулись на базу "Арсенала", однако Озил в Лондоне задерживаться не намерен: он уже ищет новую команду за пределами острова.

Агент Месута Озила уже провёл переговоры с клубом MLS "Ди Си Юнайтед", немецкий футболист может перейти туда уже в январе 2020 года, утверждает The Washington Post. В американской команде рассчитывают, что Озил станет заменой Уэйну Руни, который, наоборот, возвращается в Англию. Озил же руководствуется соображениями безопасности своей семьи.