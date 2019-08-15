УЕФА назвал трёх претендентов на звание игрока года

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имена и фамилии футболистов, претендующих на награду лучшему игроку году. В почётный шорт-лист вошли капитан "Барселоны" Лионель Месси, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и столп обороны "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
✨NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019
⭐️ Leo Messi
⭐️ @Cristiano Ronaldo
⭐️ @VirgilvDijk
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/SLaIUWH62p
- Месси в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром ЛЧ и обладателем "Золотой бутсы", а также в десятый раз в карьере выиграл Ла Лигу.
- Роналду выиграл дебютный розыгрыш Лиги наций, став лучшим бомбардиром финальной стадии, а также впервые в карьере победил в Серии А.
- Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком финала, а также стал вице-чемпионом Лиги наций и АПЛ.
Кроме того, стали известны претенденты и на другие награды УЕФА.
- Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алисон, Уго Льорис, Марк-Андре тер Стеген
- Лучший защитник Лиги чемпионов: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт
- Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Френки де Йонг, Джордан Хендерсон, Кристиан Эриксен
- Лучший нападающий Лиги чемпионов: Садио Мане, Лионель Месси, Криштиану Роналду
- Лучшая футболистка года: Амандин Анри, Люси Бронз, Ада Хегерберг
- Лучший игрок Лиги Европы: Эден Азар, Оливье Жиру, Лука Йович
Имена обладателей наград станут известны во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт в Монако 29 августа.
В прошлом году в тройку претендентов вошли Мохаммед Салах, Криштиану Роналду и Лука Модрич. Обладателем приза стал хорватский полузащитник "Реала".