УЕФА назвал трёх претендентов на звание игрока года

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Фото © uefa.com

В список не попали прошлогодний претендент Мохаммед Салах и действующий обладатель награды Лука Модрич.

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имена и фамилии футболистов, претендующих на награду лучшему игроку году. В почётный шорт-лист вошли капитан "Барселоны" Лионель Месси, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и столп обороны "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

  • Месси в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром ЛЧ и обладателем "Золотой бутсы", а также в десятый раз в карьере выиграл Ла Лигу.
  • Роналду выиграл дебютный розыгрыш Лиги наций, став лучшим бомбардиром финальной стадии, а также впервые в карьере победил в Серии А.
  • Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком финала, а также стал вице-чемпионом Лиги наций и АПЛ.

Кроме того, стали известны претенденты и на другие награды УЕФА.

  • Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алисон, Уго Льорис, Марк-Андре тер Стеген
  • Лучший защитник Лиги чемпионов: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт
  • Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Френки де Йонг, Джордан Хендерсон, Кристиан Эриксен
  • Лучший нападающий Лиги чемпионов: Садио Мане, Лионель Месси, Криштиану Роналду
  • Лучшая футболистка года: Амандин Анри, Люси Бронз, Ада Хегерберг
  • Лучший игрок Лиги Европы: Эден Азар, Оливье Жиру, Лука Йович

Имена обладателей наград станут известны во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт в Монако 29 августа.

В прошлом году в тройку претендентов вошли Мохаммед Салах, Криштиану Роналду и Лука Модрич. Обладателем приза стал хорватский полузащитник "Реала".

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