ФК "Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу севшего в поле самолёта

Представители футбольного клуба пожелали представителям команды испытывать волнение только на футболе.

Футбольный клуб "Урал" не остался в стороне от инцидента, который произошёл сегодня утром в Раменском. Севший в поле самолёт принадлежит компании "Уральские авиалинии" — партнёру екатеринбургской команды. "Урал" решил поддержать земляков и подарил им бессрочные абонементы на домашние матчи.

— Огромный респект всему экипажу U6-178. Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала". Волнения и драйва вам только на стадионе! — говорится в заявлении "Урала".

✈️⚽️ Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера @Ural_Air_Lines Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала».

Волнения и драйва вам только на стадионе! pic.twitter.com/xq5SCUxqfK — ФК Урал (@FCURAL) August 15, 2019

Ранее Лайф сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Оба двигателя лайнера, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в самолёт сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось более 200 пассажиров. По последним данным, пострадало 74 человека, однако у большинства из них травмы лёгкие.