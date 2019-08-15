ФК "Порту" готовится подать в суд на "Матч ТВ"

Руководство португальского клуба не устроило то, что российский телеканал показал последние минуты матча в прямом эфире, не имея на то разрешения.

Футбольный клуб "Порту" намерен подать в суд иск на "Матч ТВ" за то, что российский канал показал в прямом эфире последние десять минут матча с "Краснодаром" в квалификации Лиги чемпионов.

— Считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде, — цитирует "Спорт экспресс" директора по коммуникациям ФК "Порту" Франсишку Маркеша. — "Матч ТВ" был обязан заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, но они этого не сделали, в связи с чем мы не дали им сигнал. Всё просто. То, что оплата должна была поступить до 1 сентября, — это было только их предложение. Никаких подписей в предоставленном ими документе нет.

"Краснодар" в историческом матче сбросил "Порту" за борт Лиги чемпионов

Напомним, что "Матч ТВ" за две минуты до трансляции матча "Порту" — "Краснодар" объявил о том, что не покажет решающую игру по независящим от них причинам. Позже они обвинили "Порту", хотя клуб предоставил бесплатную трансляцию для российских болельщиков. Однако последние десять минут игры "Матч ТВ" всё-таки показал с помощью своего оператора, который находился за воротами.