Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов принёс победу "Авангарду" над "Динамо"

Новичок омского "Авангарда" защитник Вячеслав Войнов стал автором победной шайбы в товарищеском матче против московского "Динамо". Встреча, проходившая в Балашихе, закончилась волевой победой хозяев льда со счётом 2:1.
Подопечные Владимира Крикунова на восьмой минуте первого игрового отрезка открыли счёт — в большинстве отличился защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. "Авангард" отыгрался в концовке второго периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Зернов. Победу "ястребам" в заключительном периоде, реализовав численное преимущество, принёс точный бросок Вячеслава Войнова.
Товарищеский матч.
"Авангард" (Омск) — "Динамо" (Москва) — 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)