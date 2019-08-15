Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов принёс победу "Авангарду" над "Динамо"

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Фото © Артём Коротаев / ТАСС

Экс-защитник "Лос-Анджелес Кингз" и СКА Вячеслав Войнов забросил свою первую шайбу за омский клуб.

Новичок омского "Авангарда" защитник Вячеслав Войнов стал автором победной шайбы в товарищеском матче против московского "Динамо". Встреча, проходившая в Балашихе, закончилась волевой победой хозяев льда со счётом 2:1.

Подопечные Владимира Крикунова на восьмой минуте первого игрового отрезка открыли счёт — в большинстве отличился защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. "Авангард" отыгрался в концовке второго периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Зернов. Победу "ястребам" в заключительном периоде, реализовав численное преимущество, принёс точный бросок Вячеслава Войнова.

Товарищеский матч.

"Авангард" (Омск) — "Динамо" (Москва) — 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

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