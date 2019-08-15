"Спартак" потрепал нервы фанатам, но одержал волевую победу над "Туном" в ЛЕ

Матч "Спартака" в ЛЕ начался с минуты молчания в память о погибшем фанате
Гости поля из Швейцарии уверенно начали матч против "Спартака" и уже на седьмой минуте встречи вышли вперёд.
⚽ Вот так «Спартак» пропустил. Гларнер подключился в атаку и знатным ударом отправил мяч в дальний. Максименко не достал.— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2019
А там Шюррле уже влупил в перекладину. Матч – 🔥https://t.co/KC3rTZafZH#СпартакТун pic.twitter.com/qpjJdJsEqW
Ответить на забитый гол спартаковцы смогли не сразу. Лишь во втором тайме команда Олега Кононова взяла на себя инициативу, больше владела мячом и создавала моменты. Результат не заставил ждать: "Спартак" забил два гола. Первый мяч на свой счёт записал аргентинец Понсе, который воспользовался осечкой вратаря "Туна".
📹 Гол Понсе в начале второго тайма!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2019
📺 #СпартакТун на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Матч! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UEL pic.twitter.com/GjmaRM9niT
А второй гол забил чемпион мира Андре Шюррле после шикарного прохода Мирзова — 2:1.
Первый гол Шюррле в еврокубках за «Спартак». А какой проход Мирзова 👏— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2019
Это нужно смотреть:https://t.co/LOEQ2yztQs#СпартакТун pic.twitter.com/XK2x1nLdM4
У "Спартака" новый лидер, который может спасти Кононова. И это не Шюррле
К слову, важную победу "Спартака" увидели 33 тысячи зрителей, которые несмотря на рабочий день посетили стадион "Открытие-арена".
Отметим, что в начале матча болельщики поздравили Лоренсо Мельгарехо, для которого матч против "Ахмата" в Грозном стал уже сотым за красно-белых.
Мельгарехо провел 100 матчей за Спартак, поздравляем! #СпартакТун pic.twitter.com/MbowbxrONV— Life | Спорт (@sport_lf) August 15, 2019
Следующим соперником "Спартака" будет победитель пары "Брондбю" (Дания) — "Брага" (Португалия). После первого матча этих команд лидирует португальский клуб (4:2).
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.
"Спартак" — "Тун" — 2:1
Голы: Гларнер 7' (0:1), Понсе 52' (1:1), Шюррле 58' (2:1)
Счёт по сумме двух матчей: 5:3