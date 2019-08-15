"Спартак" потрепал нервы фанатам, но одержал волевую победу над "Туном" в ЛЕ

Подопечные Олега Кононова в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы обыграли швейцарцев со счётом 2:1 и вышли в следующую стадию.

Матч "Спартака" в ЛЕ начался с минуты молчания в память о погибшем фанате

Гости поля из Швейцарии уверенно начали матч против "Спартака" и уже на седьмой минуте встречи вышли вперёд.

⚽ Вот так «Спартак» пропустил. Гларнер подключился в атаку и знатным ударом отправил мяч в дальний. Максименко не достал.



А там Шюррле уже влупил в перекладину. Матч – 🔥https://t.co/KC3rTZafZH#СпартакТун pic.twitter.com/qpjJdJsEqW — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2019

Ответить на забитый гол спартаковцы смогли не сразу. Лишь во втором тайме команда Олега Кононова взяла на себя инициативу, больше владела мячом и создавала моменты. Результат не заставил ждать: "Спартак" забил два гола. Первый мяч на свой счёт записал аргентинец Понсе, который воспользовался осечкой вратаря "Туна".

А второй гол забил чемпион мира Андре Шюррле после шикарного прохода Мирзова — 2:1.

Первый гол Шюррле в еврокубках за «Спартак». А какой проход Мирзова 👏



Это нужно смотреть:https://t.co/LOEQ2yztQs#СпартакТун pic.twitter.com/XK2x1nLdM4 — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2019

У "Спартака" новый лидер, который может спасти Кононова. И это не Шюррле

К слову, важную победу "Спартака" увидели 33 тысячи зрителей, которые несмотря на рабочий день посетили стадион "Открытие-арена".

Отметим, что в начале матча болельщики поздравили Лоренсо Мельгарехо, для которого матч против "Ахмата" в Грозном стал уже сотым за красно-белых.

Следующим соперником "Спартака" будет победитель пары "Брондбю" (Дания) — "Брага" (Португалия). После первого матча этих команд лидирует португальский клуб (4:2).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

"Спартак" — "Тун" — 2:1

Голы: Гларнер 7' (0:1), Понсе 52' (1:1), Шюррле 58' (2:1)

Счёт по сумме двух матчей: 5:3