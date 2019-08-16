Тарасов: Почему женщина не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь!

11

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Футболист считает, что в действующем российском законодательстве нужно изменить закон по разводам.

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что не понимает, почему нужно платить при разводе алименты жене.

Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим, ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям — понятно, но жене почему? — сказал Тарасов в интервью "Чемпионату". — По детям вопросов нет. Если это маленький ребёнок, то открывается счёт, в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней, что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребёнка!

Напомним, что недавно Тарасов судился с бывшей женой Оксаной из-за алиментов. Футболиста обвинили в уклонении от уплаты ежемесячных средств на ребёнка.

"Не следит за гигиеной ребёнка". Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×