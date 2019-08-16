Тарасов: Почему женщина не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь!

Футболист считает, что в действующем российском законодательстве нужно изменить закон по разводам.

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что не понимает, почему нужно платить при разводе алименты жене.

— Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим, ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям — понятно, но жене почему? — сказал Тарасов в интервью "Чемпионату". — По детям вопросов нет. Если это маленький ребёнок, то открывается счёт, в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней, что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребёнка!

Напомним, что недавно Тарасов судился с бывшей женой Оксаной из-за алиментов. Футболиста обвинили в уклонении от уплаты ежемесячных средств на ребёнка.

"Не следит за гигиеной ребёнка". Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену