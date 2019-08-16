Матчи ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа, посадившего самолёт в поле

Футбольная национальная лига таким образом решила поблагодарить экипаж рейса Москва — Симферополь за грамотные действия в экстремальной ситуации и спасение человеческих жизней.

— К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому Футбольная национальная лига предлагает все матчи 9-го тура, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с минуты оваций всему экипажу, — говорится в заявлении Лиги.

Матчи 9-го тура Олимп-ФНЛ начнутся с «минуты оваций»



Футбольная Национальная Лига предлагает поблагодарить экипаж рейса U6 178 за грамотные действия в экстремальной ситуации и спасение человеческих жизней.



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Ранее футбольный клуб "Урал" поддержал своих земляков и подарил каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи.