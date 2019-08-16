Бышовец: "Спартак" должна вдохновить победа "Краснодара" в Португалии

Бывший тренер, а ныне эксперт Анатолий Бышовец специально для Лайфа подвёл итоги матча "Спартак" — "Тун".

— Анатолий Фёдорович, как вам игра "Спартака" против "Туна"?

— Победа спартаковцев оставила двоякое впечатление. С одной стороны — есть победа, и команда прошла в очередной раунд Лиги Европы, но с другой — это качество и содержание самой игры. Думаю, во многом мы и болельщики, конечно, которые эмоционально оценивают происходящее, выдаём желаемое за действительное.

Говорить о том, что приход новых игроков ощутимо скажется на потенциале и результатах команды, сложно. "Спартаку" предстоит ещё достаточно много работы, для того чтобы найти свой стиль и свою игру, чтобы взаимодействие футболистов, особенно в обороне, носило надёжный характер. Два вчерашних выхода один на один могли бы поставить под сомнения сам результат.

— Лично вы оценили действия на поле чемпиона мира Андре Шюррле?

— Если Шюррле сравнивать с нашими игроками и футболистами "Спартака" в том числе, то в целом он заметно отличается. Если сравнить Шюррле с самим Шюррле в лучшие годы, то ему предстоит ещё очень много работы.

— Следующим соперником "Спартака" в Лиге Европы будет португальский клуб "Брага", который за три матча забил десять голов... Стоит ли переживать красно-белым?

— Хочется пожелать спартаковцам сохранить уверенность, особенно после выступления "Краснодара" в Португалии против "Порту". Думаю, это их должно вдохновить, это очень хороший пример для подражания. Если тренерам удастся сформировать и вдохновить команду на победу, выбрав и тактику игры, и оптимальный состав, я бы не стал исключать положительного результата.

"Спартак" потрепал нервы фанатам, но одержал волевую победу над "Туном" в ЛЕ

22 августа "Спартак" сыграет с "Брагой" в Португалии, а домашний матч красно-белые проведут 29 августа.