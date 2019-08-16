Бышовец: "Спартак" должна вдохновить победа "Краснодара" в Португалии

— Анатолий Фёдорович, как вам игра "Спартака" против "Туна"?
— Победа спартаковцев оставила двоякое впечатление. С одной стороны — есть победа, и команда прошла в очередной раунд Лиги Европы, но с другой — это качество и содержание самой игры. Думаю, во многом мы и болельщики, конечно, которые эмоционально оценивают происходящее, выдаём желаемое за действительное.
Говорить о том, что приход новых игроков ощутимо скажется на потенциале и результатах команды, сложно. "Спартаку" предстоит ещё достаточно много работы, для того чтобы найти свой стиль и свою игру, чтобы взаимодействие футболистов, особенно в обороне, носило надёжный характер. Два вчерашних выхода один на один могли бы поставить под сомнения сам результат.
— Лично вы оценили действия на поле чемпиона мира Андре Шюррле?
— Если Шюррле сравнивать с нашими игроками и футболистами "Спартака" в том числе, то в целом он заметно отличается. Если сравнить Шюррле с самим Шюррле в лучшие годы, то ему предстоит ещё очень много работы.
— Следующим соперником "Спартака" в Лиге Европы будет португальский клуб "Брага", который за три матча забил десять голов... Стоит ли переживать красно-белым?
— Хочется пожелать спартаковцам сохранить уверенность, особенно после выступления "Краснодара" в Португалии против "Порту". Думаю, это их должно вдохновить, это очень хороший пример для подражания. Если тренерам удастся сформировать и вдохновить команду на победу, выбрав и тактику игры, и оптимальный состав, я бы не стал исключать положительного результата.
"Спартак" потрепал нервы фанатам, но одержал волевую победу над "Туном" в ЛЕ
22 августа "Спартак" сыграет с "Брагой" в Португалии, а домашний матч красно-белые проведут 29 августа.