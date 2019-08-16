"Просто клоуны". Рейнгольд раскритиковал игру "Спартака" в Лиге Европы

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Фото © FCLMNEWS.RU

Бывший футболист красно-белых раскритиковал игру команды Олега Кононова в матче с "Туном".

Бывший футболист "Спартака", известный эксперт Валерий Рейнгольд назвал игру с "Туном" позором.

На самом деле это позор. Футболисты "Спартака" не уважают не только себя, но и 30 тысяч болельщиков, которые заполнили стадион. В перерыве матча, видимо, получили серьёзный нагоняй. Преобразились! "Спартак" начал бегать, а "Тун" — разваливаться, — цитирует Рейнгольда "Советский спорт". — Очень неудачно сыграли Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин и Аяз Гулиев плюс клоуны в центре обороны. Спасибо Максименко, что выручал!

<p>Фото © Пресс-служба ФК &#34;Спартак&#34;</p>

Похвалы от Рейнгольда заслужил только чемпион мира Андре Шюррле.

Если бы в "Спартаке" не оказалось Андре Шюррле, не было бы победы. Однозначно без него "Спартак" игру не вытащил бы. Не дай бог, немец получит травму. Кто будет выручать? И надолго его хватит? — сказал он.

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