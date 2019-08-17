Кто самый сильный боец на планете? В UFC разыгрывается пояс в тяжёлом весе

В ночь с субботы на воскресенье в Honda Center в Анахайме (Калифорния, США) состоится один из самых крупных турниров UFC этого года, в главном событии которого на кон будет поставлен пояс чемпиона в тяжёлом весе.

Действующий чемпион Дэниел Кормье (22-1-0) проведёт вторую защиту своего пояса, выйдя на пятираундовый бой против Стипе Миочича (18-3-0) — экс-чемпиона UFC, вошедшего в историю организации в статусе первого в "восьмиугольнике" бойца тяжёлого дивизиона, сумевшего трижды отстоять свой титул.

В ходе четвёртой защиты, состоявшейся в июле прошлого года, Стипе вышел в клетку против Кормье. Неожиданно для многих фанатов поединок завершился уже в первом раунде: член олимпийской сборной по вольной борьбе на выходе из клинча нокаутировал профессионального пожарного правым хуком. После этого поражения Миочича в клетке зрители не видели, но это не помешало ему стать претендентом № 1 и получить фактически мгновенный реванш.

Кормье после завоевания пояса провёл первую защиту против достаточно противоречивого претендента Деррика Льюиса, предсказуемо выиграв у Чёрного Зверя сабмишином во втором раунде.

В со-главном событии UFC предложит поклонникам смешанных единоборств любопытнейший поединок между топовыми ударниками — экс-чемпионом организации Энтони Петтисом (22-8-0) и любителем раздавать "стоктонские пощёчины" и курить траву Нейтом Диазом (19-11-0).

Главный ньюсмейкер 2016 года Нейт Диаз после двух встреч с Конором Макгрегором не выходил в клетку на протяжении трёх лет, требуя от руководства UFC отныне только многомиллионные контракты. Но, остыв, 34-летний Нейт всё же согласился на поединок с Шоутаймом за вполне вменяемые деньги и перезапуск своей карьеры.

Энтони Петтис после поражения Тони Фергюсону в, возможно, лучшем бою 2018 года поднялся в полусредний вес, нокаутировав топового Стивена Томпсона, сотворив в какой-то степени сенсацию.

В ещё одном интригующем поединке UFC 241 с 99-процентной долей вероятности определится следующий претендент на встречу с чемпионом в среднем весе. Разыграют это право между собой кубинская легенда вольной борьбы и ММА Йоэль Ромеро (13-3-0) и непобеждённый бразильский проспект с поражающей воображение мощью Пауло Коста (12-0-0).