Новичок "Реала" Азар получил травму на тренировке в день старта нового сезона

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Фото © AP Photo / Steve Luciano

О повреждении бельгийского футболиста сообщили на официальном сайте королевского клуба.

Новый игрок мадридского "Реала" Эден Азар получил травму во время тренировки. У бельгийского футболиста было выявлено мышечное повреждение левого бедра. Сроки восстановления не называются.

Самое обидное, что чемпионат Испании стартует уже сегодня. Свой первый матч сезона сливочные проведут завтра, 17 августа, против "Сельты".

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Напомним, что Азар перешёл из "Челси" в "Реал" этим летом.

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