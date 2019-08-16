Новичок "Реала" Азар получил травму на тренировке в день старта нового сезона

Новый игрок мадридского "Реала" Эден Азар получил травму во время тренировки. У бельгийского футболиста было выявлено мышечное повреждение левого бедра. Сроки восстановления не называются.
Parte médico de Hazard.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 16, 2019
Самое обидное, что чемпионат Испании стартует уже сегодня. Свой первый матч сезона сливочные проведут завтра, 17 августа, против "Сельты".
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Напомним, что Азар перешёл из "Челси" в "Реал" этим летом.