Экипаж, посадивший самолёт в поле, торжественно встретили на матче "Урала"

Перед стартом матча шестого тура чемпионата России на футбольном поле поприветствовали членов экипажа рейса Москва — Симферополь.

В Екатеринбурге перед игрой местного "Урала" и самарских "Крыльев Советов" торжественно поприветствовали членов экипажа, которые в экстремальных условиях посадили самолёт на поле.

Напомним, что все матчи Футбольной национальной лиги и Российской премьер-лиги в эти выходные будут начинаться с минуты оваций в честь членов экипажа рейса Москва — Симферополь, которые спасли человеческие жизни и грамотно сработали в экстремальной ситуации.