После сумасшедшего гола с дальней дистанции Соболев лидирует в гонке бомбардиров

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Фото © пресс-служба ФК "Крылья Советов"

Самарский клуб на выезде с крупным счётом (3:1) победил екатеринбургский "Урал".

"Крылья Советов" обыграли "Урал" (3:1) в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Счёт в первом тайме открыл игрок гостей поля Раду Гынсарь.

Второй мяч на свой счёт записал Александр Соболев. Молодой форвард с пятью голами вышел вперёд в гонке бомбардиров, обойдя Артёма Дзюбу ("Зенит") и Эльдора Шомуродова ("Ростов").

Радонич стал автором третьего гола в этой встрече. Екатеринбуржцы же в День города хоть и не смогли порадовать болельщиков победой, но забить гол престижа всё же получилось благодаря усилиям Андрея Панюкова.

РПЛ. 6-й тур

"Урал" — "Крылья Советов" — 1:3

Голы: Гынсарь 28' (0:1), Соболев 79' (0:2), Радонич 84' (0:3), Панюков 90+3(1:3).

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