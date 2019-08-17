После сумасшедшего гола с дальней дистанции Соболев лидирует в гонке бомбардиров

"Крылья Советов" обыграли "Урал" (3:1) в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Счёт в первом тайме открыл игрок гостей поля Раду Гынсарь.
Второй мяч на свой счёт записал Александр Соболев. Молодой форвард с пятью голами вышел вперёд в гонке бомбардиров, обойдя Артёма Дзюбу ("Зенит") и Эльдора Шомуродова ("Ростов").
Радонич стал автором третьего гола в этой встрече. Екатеринбуржцы же в День города хоть и не смогли порадовать болельщиков победой, но забить гол престижа всё же получилось благодаря усилиям Андрея Панюкова.
РПЛ. 6-й тур
"Урал" — "Крылья Советов" — 1:3
Голы: Гынсарь 28' (0:1), Соболев 79' (0:2), Радонич 84' (0:3), Панюков 90+3(1:3).