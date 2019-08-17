Иван Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

В этот же день московское "Динамо" презентовало болельщикам команду образца 2019/2020 года, которая будет биться в чемпионате КХЛ.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашёв привёз завоёванный "музыкантами" в этом году Кубок Стэнли в Москву. На "ВТБ-арене" чемпион встретился с болельщиками.

На одной сцене нового спортивного комплекса в Петровском парке с интервалом в один час прошло сразу два мероприятия — презентация команды "Динамо" образца 2019/2020 года и чествование обладателя Кубка Стэнли Ивана Барбашёва, который является воспитанником бело-голубых.

Первыми на установленную по центру хоккейной площадки сцену под громкие аплодисменты болельщиков поднялись хоккеисты московского "Динамо", где заслуженные ветераны динамовского хоккея вручили им джерси с игровыми номерами.

После совместного фото игроки и тренерский штаб покинули подиум и скрылись в подтрибунном помещении, чтобы чуть позже в фойе пообщаться с болельщиками, сфотографироваться, поставить автографы.

Иван Барбашёв появился с трофеем перед болельщиками с небольшим опозданием, так как по пути на арену попал в одну из московских пробок. На сцене он пробыл недолго и, поблагодарив фанатов, удалился на пресс-конференцию, чтобы потом направиться с Кубком Стэнли к ожидавшим его болельщикам для рукопожатий и совместных фото.

В столице Кубок Стэнли пробудет один день, после чего отправится в Новосибирск в распоряжение форварда "Блюз" Владимира Тарасенко, где 19 августа уже новосибирцы смогут прикоснуться легендарному кубку.