Массовая драка и судейский скандал. "Зенит" и "Ахмат" сыграли в яркую ничью

Матч 6-го тура Российской премьер-лиги между действующим чемпионом и командой из Грозного остался без забитых голов, однако на поле было много интересного.

"Зенит" к матчу с грозненским "Ахматом" подошёл не в оптимальном составе: травмировались Себастьян Дриусси и новичок Малком. Шанс от Семака получил аргентинец Эмилиано Ригони, который, по сообщениям СМИ, в ближайшее время покинет Санкт-Петербург. И, возможно, это сыграло определённую роль. Сине-бело-голубые больше владели мячом и имели отличные моменты, но победить действующие чемпионы, которые большую часть встречи провели в большинстве, не смогли — 0:0.

Очень много вопросов по итогам матча вызывают решения главного арбитра встречи Алексея Матюнина. Судья уже на 7-й минуте удалил с поля защитника грозненского клуба Ризвана Уциева за спорный эпизод, а потом не засчитал чистый гол Азмуна. И это только два ярких примера за один матч. Эмоции у игроков на поле просто зашкаливали, что привело к массовой драке в конце матча. Плюс красную карточку успел получил Ярослав Ракицкий.

"Зенит" хоть и остаётся на первом месте в турнирной таблице, но в спину петербуржцам дышит "Краснодар".

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РПЛ. 6-й тур

"Зенит" — "Ахмат" — 0:0