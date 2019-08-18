Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в США

Теперь российский игрок является лидером тура по победам в течение этого сезона.

Вслед за невероятной победой Андрея Рублёва над Роджером Федерером турнир в Цинциннати подарил российским зрителям ещё одну приятную сенсацию. Даниил Медведев в полуфинальном матче обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича — 3:6, 6:3, 6:3.

— Если честно, я не знаю, как я это сделал. В первом сете я был очень уставшим и думал, что не смогу поддерживать необходимый против Новака уровень. Но потом во втором сете один рывок всё изменил. И болельщики зарядили меня энергией, — сказал Медведев.

После победы над Джоковичем Медведев вышел в третий финал на три недели. В двух предыдущих он уступил Нику Кирьосу и Рафаэлю Надалю соответственно. В этот раз противостоять россиянину в битве за титул будет Давид Гоффен.

— Я почти ничего не мог сделать. Я пытался принимать его подачу, но очень трудно что-то предсказать или подготовиться, когда человек так стабильно подаёт мощные вторые мячи. Он сейчас очень уверен в себе, а в таком состоянии ты позволяешь себе идти на такие удары. Я его поздравляю. Он заслуженно победил. Он подбирается к топ-5 рейтинга и сейчас стал одним из лучших игроков мира, — описал игру Медведева Новак Джокович.

В настоящий момент Медведев является лидером мирового рейтинга по победам в текущем сезоне. Кроме того, он стал всего лишь седьмым теннисистом за последние 10 лет, который сумел обыграть Новака Джоковича дважды за сезон.