Прощай, оружие! Дэниел Кормье проиграл нокаутом и готов уйти на пенсию

40-летний Дэниел Кормье (22-2-0) уверенно начал поединок, чуть было вновь не закончив поединок с Миочичем в первом раунде. Чемпион был гораздо быстрее и точнее оппонента, систематически разбивая лицо Стипе жёсткими джебами. Не забывал DC и о своей сильнейшей стороне — борьбе и партере. Дэниелу удавались тейкдауны и даже классическая "мельница", но работающий пожарным боец стоически терпел все удары и броски, терпеливо ожидая своего часа. И он настал. В концовке третьего раунда претенденту удалось перевести Кормье на канвас. Фантастика! До этого лишь легендарному Джону Джонсу удавался этот борцовский трюк в схватке с Кормье. В четвёртом раунде Стипе неожиданно нащупал слабую сторону в обороне DC — удары по корпусу. Раз за разом Миочич стал пробивать печень чемпиона, маневрируя удары по корпусу правым джебом в голову. Кормье сломался! Пропустив серию ударов кулаками по корпусу и в голову, Дэниел прижался к сетке, позволив сопернику расстрелять себя "пулемётной очередью", приведшей к остановке боя! Стипе Миочич — новый чемпион UFC в тяжёлом весе!
The belt returns to Stipe! What a goddamn battle. #UFC241 pic.twitter.com/PLqbF7dIkN— Kyle Johnson (@VonPreux) August 18, 2019
— Чёрт возьми, я думал, что вырублю его раньше. Дэниел — жёсткий ублюдок. Я нащупал его слабости в третьем-четвёртом раунде. Поймал его правой, но произойти могло абсолютно всё, это ведь бой. Я увидел, что мои удары по корпусу доходят, он опустил руки, и я перевёл удары в голову, — сказал в послематчевом интервью Джо Рогану Миочич.
Что касается Дэниела Кормье, то после поединка он признал, что, возможно, этот бой станет последним в его карьере...
В ко-мейн-ивенте состоялся яркий поединок в полусреднем весе между экс-чемпионом организации Энтони Петтисом и Нейтом Диасом. Несмотря на трёхлетний перерыв в карьере, Стоктонский Хулиган смог навязать Шоу-тайму свой рисунок боя, разбивая соперника фирменными ударами кулаками и коленями на протяжении трёх раундов. Петтис выстоял, но не более того. Следует отметить, что по ходу поединка Энтони получил перелом ступни...
Don't be surprised, motherfuckers. Diaz is back! #UFC241 pic.twitter.com/GFIha3wapw— Kyle Johnson (@VonPreux) August 18, 2019
По окончании боя Нейт бросил вызов взобравшемуся на Олимп Хорхе Масвидалю. Президент UFC Дана Уайт не против.
— Диас против Масвидаля? Кто бы не хотел увидеть этот бой? Я точно хочу. Бой с Масвидалем мне очень нравится. Посмотрим, каким придёт тест на допинг и что было в том косяке. Надеюсь, это реально был CBD. К тому же прежде чем обсуждать следующий бой — нужно посмотреть, как закончится бой Хабиба и Пуарье. Я вообще не ожидал, что Диас бросит вызов Масвидалю. Но я не против этого боя, — рассказал журналистам Уайт.
Но бой вечера всё же устроили на турнире UFC 241 представители средней весовой категории — серебряный призёр Олимпийских игр — 2000 по вольной борьбе Йоэль Ромеро и непобеждённый бразильский проспект Паулу Коста. Испытывавшие личную неприязнь друг к другу соперники с первых же секунд устроили в клетке кровавое шоу! В первом раунде в нокдауне побывал Коста, во втором — Ромеро, ну а в третьем бойцы стали попросту издеваться друг над другом при помощи жестов...
So much gold in this fight. We are truly blessed to have Costa and Romero. 🙏 #UFC241 pic.twitter.com/62sqkhUk1g— Kyle Johnson (@VonPreux) August 18, 2019
В итоге судьи победителем признали бразильца, который, к слову, в третьем раунде заметно сдал, при этом впервые проведя в своей карьере поединок, дошедший до решения. Впереди у Косты бой с победителем схватки между Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей и очень много работы над своей функциональной выносливостью.
UFC 241
Полные результаты турнира
Основной кард
- Стипе Миочич победил Дэниела Кормье техническим нокаутом (удары руками) в четвёртом раунде;
- Нейт Диас победил Энтони Петтиса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
- Паулу Коста победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей (29- 28, 29-28, 29-28);
- Габриэль Бенитес победил Содика Юсуффа техническим нокаутом (удары руками) в первом раунде;
- Дерек Брансон победил Йена Хейниша единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).