Прощай, оружие! Дэниел Кормье проиграл нокаутом и готов уйти на пенсию

Ранним воскресным утром в Анахайме прошёл, возможно, один из лучших ивентов UFC этого года, подаривший миру нового чемпиона организации в тяжёлом весе. Вопреки прогнозам, умудрённый опытом Дэниел Кормье не смог повторить свой прошлогодний успех и остановить в клетке верзилу-пожарного по имени Стипе Миочич...

40-летний Дэниел Кормье (22-2-0) уверенно начал поединок, чуть было вновь не закончив поединок с Миочичем в первом раунде. Чемпион был гораздо быстрее и точнее оппонента, систематически разбивая лицо Стипе жёсткими джебами. Не забывал DC и о своей сильнейшей стороне — борьбе и партере. Дэниелу удавались тейкдауны и даже классическая "мельница", но работающий пожарным боец стоически терпел все удары и броски, терпеливо ожидая своего часа. И он настал. В концовке третьего раунда претенденту удалось перевести Кормье на канвас. Фантастика! До этого лишь легендарному Джону Джонсу удавался этот борцовский трюк в схватке с Кормье. В четвёртом раунде Стипе неожиданно нащупал слабую сторону в обороне DC — удары по корпусу. Раз за разом Миочич стал пробивать печень чемпиона, маневрируя удары по корпусу правым джебом в голову. Кормье сломался! Пропустив серию ударов кулаками по корпусу и в голову, Дэниел прижался к сетке, позволив сопернику расстрелять себя "пулемётной очередью", приведшей к остановке боя! Стипе Миочич — новый чемпион UFC в тяжёлом весе!

The belt returns to Stipe! What a goddamn battle. #UFC241 pic.twitter.com/PLqbF7dIkN — Kyle Johnson (@VonPreux) August 18, 2019

— Чёрт возьми, я думал, что вырублю его раньше. Дэниел — жёсткий ублюдок. Я нащупал его слабости в третьем-четвёртом раунде. Поймал его правой, но произойти могло абсолютно всё, это ведь бой. Я увидел, что мои удары по корпусу доходят, он опустил руки, и я перевёл удары в голову, — сказал в послематчевом интервью Джо Рогану Миочич.

Что касается Дэниела Кормье, то после поединка он признал, что, возможно, этот бой станет последним в его карьере...

В ко-мейн-ивенте состоялся яркий поединок в полусреднем весе между экс-чемпионом организации Энтони Петтисом и Нейтом Диасом. Несмотря на трёхлетний перерыв в карьере, Стоктонский Хулиган смог навязать Шоу-тайму свой рисунок боя, разбивая соперника фирменными ударами кулаками и коленями на протяжении трёх раундов. Петтис выстоял, но не более того. Следует отметить, что по ходу поединка Энтони получил перелом ступни...

По окончании боя Нейт бросил вызов взобравшемуся на Олимп Хорхе Масвидалю. Президент UFC Дана Уайт не против.

— Диас против Масвидаля? Кто бы не хотел увидеть этот бой? Я точно хочу. Бой с Масвидалем мне очень нравится. Посмотрим, каким придёт тест на допинг и что было в том косяке. Надеюсь, это реально был CBD. К тому же прежде чем обсуждать следующий бой — нужно посмотреть, как закончится бой Хабиба и Пуарье. Я вообще не ожидал, что Диас бросит вызов Масвидалю. Но я не против этого боя, — рассказал журналистам Уайт.

Но бой вечера всё же устроили на турнире UFC 241 представители средней весовой категории — серебряный призёр Олимпийских игр — 2000 по вольной борьбе Йоэль Ромеро и непобеждённый бразильский проспект Паулу Коста. Испытывавшие личную неприязнь друг к другу соперники с первых же секунд устроили в клетке кровавое шоу! В первом раунде в нокдауне побывал Коста, во втором — Ромеро, ну а в третьем бойцы стали попросту издеваться друг над другом при помощи жестов...

So much gold in this fight. We are truly blessed to have Costa and Romero. 🙏 #UFC241 pic.twitter.com/62sqkhUk1g — Kyle Johnson (@VonPreux) August 18, 2019

В итоге судьи победителем признали бразильца, который, к слову, в третьем раунде заметно сдал, при этом впервые проведя в своей карьере поединок, дошедший до решения. Впереди у Косты бой с победителем схватки между Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей и очень много работы над своей функциональной выносливостью.

UFC 241

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