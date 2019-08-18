Ибрагимович ставит MLS на колени даже в 37 лет: четыре гола в двух играх

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче MLS против "Сиэтл Саундерс" и спас свою команду от поражения. Шведский форвард сначала забил мяч головой, а затем реализовал пенальти, который сам же и заработал.
.@Ibra_official is TOO STRONG 💪— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019
With hands all over him, #️⃣9️⃣ finishes a beauty from @SLletget! #LAvSEA pic.twitter.com/9uRU3a7ziO
We repeat...@Ibra_official DOES NOT MISS FROM HERE pic.twitter.com/EhLwACXsSS— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019
Итоговый счёт — 2:2. Ибрагимович забивает два гола за матч уже второй раз на этой неделе. Три дня назад он не пощадил "Даллас", та игра закончилась со счётом 2:0 в пользу калифорнийцев.
Сейчас нападающий, которому 3 октября исполнится уже 38 лет, идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги. В его активе 20 голов в двадцать одном матче. При этом Златан провёл на поле меньше всего времени из лидирующей тройки голеадоров. "Лос-Анджелес Гэлакси" занимает третье место в таблице Западной конференции.