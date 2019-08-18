ХК "Спартак" пристрелил "Динамо" двумя шайбами за минуту

Эта победа стала четвёртой для подопечных Олега Знарка в предсезонных играх. Ранее красно-белые выиграли турнир в Чехии.

Хоккеисты московского "Спартака" в товарищеском матче со счётом 2:0 обыграли столичное "Динамо". Встреча, состоявшаяся в "Парке Легенд", по решению руководства красно-белых прошла без зрителей.

Оба гола были забиты в течение одной минуты в середине первого периода. Заброшенными шайбами отметились нападающий Мартиньш Карсумс и защитник Андрей Кутейкин.

В следующий раз команды встретятся 24 августа на Кубке мэра Москвы — 2019, матчи которого пройдут на льду "Мегаспорта" с 22 по 25 августа.

Под руководством Олега Знарка спартаковцы выиграли четыре товарищеские встречи в этом межсезонье, не потерпев ни одного поражения.

Хоккей. Товарищеский матч.

"Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва) — 2:0 (2:0; 0:0; 0:0)