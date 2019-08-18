Барселонская комбинация с пасом пяткой принесла "Рубину" три очка

Изящная голевая передача Евгения Башкирова и идеальное завершение его тёзки Маркова помогли казанцам победить "Арсенал".

В матче "Рубина" и "Арсенала" долгое время не было голов: команды уже обстучали каркасы ворот, но попасть в них никак не могли. Однако во втором тайме зрители казанского стадиона были вознаграждены за ожидание. На 73-й минуте Евгений Марков забил первый и единственный во встрече гол. Форварда вывели на удар шикарной комбинацией, разыгранной в одно касание. А голевой пас Евгений Башкиров и вовсе сделал пяткой. Марков после такого просто не мог промахнуться.

"Арсенал" ничем не сумел ответить и позволил "Рубину" догнать себя в турнирной таблице. У обеих команд теперь по десять очков. У лидирующего "Зенита" — 14.

РПЛ, 6-й тур.

"Рубин" — "Арсенал" — 1:0.

Гол: Марков 73' (1:0).