Форварду "Уфы" врезали по лицу, но он всё равно забил гол

Сильвестр Игбун затем наказал "Ростов" ещё одним забитым голом, и его команда в итоге победила со счётом 2:0.

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун в концовке первого тайма матча с "Ростовом" подкараулил ошибку вратаря Сергея Песьякова и рванулся играть на опережение. Форварду в итоге удалось ударить по мячу головой, но и сам он при этом получил удар в лицо, который сбил его с ног. Мяч в итоге прискакал прямо в ворота "Ростова", а Слай несколько минут не мог подняться с газона.

Во втором тайме Игбун оформил дубль, и на этот раз никто из соперников уже не смог оказать ему сопротивление.

2:0 — "Уфа" добилась уверенной домашней победы и не позволила "Ростову" вырваться на первое место в РПЛ.

РПЛ, 6-й тур.

"Уфа" — "Ростов" — 2:0.

Голы: Игбун 40', 79' (1:0, 2:0).

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