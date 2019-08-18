Новичок "Динамо" за три минуты отработал отданные за него €20 млн

Московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом" началось с неожиданного момента. Хозяева поля заработали штрафной удар, и право его исполнить получить новичок команды Максимилиан Филипп — нападающий, купленный у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. Точка была не самой ударной, поскольку мяч стоял не по центру, а с краю от штрафной площади. Однако для Филиппа, проводящего первый матч в РПЛ, это не стало проблемой: немец что есть силы ударил по мячу, тот стукнулся о перекладину, прилетел в Гильерме, затем коснулся штанги и оказался в воротах. К тому моменту заканчивалась только третья минута встречи.
В настоящий момент "Динамо" продолжает удерживать победный счёт — 1:0, идёт первый тайм.