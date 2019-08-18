Братья Миранчуки украли у "Динамо" победу в московском дерби

В первом по счёту московском дерби, запланированном на шестой тур РПЛ, встречались "Динамо" и "Локомотив". Счёт уже на третьей минуте ударом со штрафного открыл новичок бело-голубых Максимилиан Филипп, дебютировавший в этой игре за клуб.
"Локомотив" отыгрался уже в ходе первого тайма. Пенальти, заработанный Гжегожем Крыховяком, уверенно реализовал Алексей Миранчук.
А за десять минут до конца матча своё слово сказал и брат Алексея. Антон Миранчук ворвался в штрафную площадь, обыгрался с партнёром и изящно покатил мяч в дальний угол ворот "Динамо", принеся своей команде победу.
2:1 — "Локомотив" одерживает волевую победу в принципиальном матче и выходит на второе место в РПЛ. "Динамо" же близко к зоне вылета.
РПЛ, 6-й тур.
"Динамо" — "Локомотив" — 1:2.
Голы: Филипп 3' (1:0), Миранчук Ал. 28' (1:1, пен.), Миранчук Ан. 82' (1:2).