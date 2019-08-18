Братья Миранчуки украли у "Динамо" победу в московском дерби

Оба полузащитника забили по голу, благодаря чему "Локомотив" отпраздновал победу со счётом 2:1.

В первом по счёту московском дерби, запланированном на шестой тур РПЛ, встречались "Динамо" и "Локомотив". Счёт уже на третьей минуте ударом со штрафного открыл новичок бело-голубых Максимилиан Филипп, дебютировавший в этой игре за клуб.

"Локомотив" отыгрался уже в ходе первого тайма. Пенальти, заработанный Гжегожем Крыховяком, уверенно реализовал Алексей Миранчук.

А за десять минут до конца матча своё слово сказал и брат Алексея. Антон Миранчук ворвался в штрафную площадь, обыгрался с партнёром и изящно покатил мяч в дальний угол ворот "Динамо", принеся своей команде победу.

2:1 — "Локомотив" одерживает волевую победу в принципиальном матче и выходит на второе место в РПЛ. "Динамо" же близко к зоне вылета.

РПЛ, 6-й тур.

"Динамо" — "Локомотив" — 1:2.

Голы: Филипп 3' (1:0), Миранчук Ал. 28' (1:1, пен.), Миранчук Ан. 82' (1:2).