Фанаты "Атлетико" забросали мусором табличку с фамилией Гризманна

Болельщики "матрасников" уже не в первый раз делают подобное из-за его перехода в "Барсу".

Фанаты "Атлетико Мадрид" всё никак не могут смириться с переходом Антуана Гризманна в "Барселону". Перед первым в сезоне домашним матчем они забросали табличку в асфальте с фамилией французского футболиста мусором. Фото с этим появилось в социальной сети.

Well this is how Griezmann’s plaque looks like outside of the Wanda... pic.twitter.com/l1bOCgHAvn — Griezmann Chief (@Griezmannility) August 18, 2019

Напомним, что Гризманн перешёл в "Барселону" этим летом за €120 миллионов. Трудовое соглашение с чемпионом мира рассчитано на пять лет.