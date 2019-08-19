Фанаты "Атлетико" забросали мусором табличку с фамилией Гризманна

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Фото © AP Photo / Eugene Hoshiko

Болельщики "матрасников" уже не в первый раз делают подобное из-за его перехода в "Барсу".

Фанаты "Атлетико Мадрид" всё никак не могут смириться с переходом Антуана Гризманна в "Барселону". Перед первым в сезоне домашним матчем они забросали табличку в асфальте с фамилией французского футболиста мусором. Фото с этим появилось в социальной сети.

Напомним, что Гризманн перешёл в "Барселону" этим летом за €120 миллионов. Трудовое соглашение с чемпионом мира рассчитано на пять лет.

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