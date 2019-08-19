Российские теннисисты зажгли в США. В шоке даже Федерер и Джокович

Завершился престижный турнир в Цинциннати, который стал триумфальным для наших теннисистов. Медведев впервые стал победителем такого крупного соревнования и поднялся на пятое место в мировом рейтинге. Кузнецова после травм и скандала с американской визой уверенно дошла до финала, а Рублёв может похвастаться яркой победой над Федерером. Подробнее об успехе россиян в США — в нашем материале.

Первая победа Медведева в Masters

23-летний российский теннисист Даниил Медведев это лето проводит просто невероятно ярко. Он впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс", а до этого дважды выходил в финалы турниров в Вашингтоне и Монреале. У него 14 побед за 19 дней!

Даниил набрал отличную форму, и ему не страшен даже сам Новак Джокович, которого он обыграл в полуфинале.

— Если честно, я сам не знаю, как это сделал, — сказал он после победы над первой ракеткой мира.

Снимаю шляпу и поздравляю Медведева, он заслуженно выиграл. На сегодня он, безусловно, один из лучших в мире Новак Джокович

Победа на турнире в Цинциннати позволила Медведеву впервые в карьере подняться на пятое место в мировом рейтинге. И это очень большое достижение для нашего тенниса.

Даже если бы я не завоевал трофей, всё равно считал эти недели потрясающими, лучшими в моей жизни. У нас в России говорят: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское". Сегодня я пью! Даниил Медведев

Кузнецова рвётся в бой!

Героиней турнира в Цинциннати стала и Светлана Кузнецова. Наша теннисистка много пропустила из-за травмы и, как следствие, сильно опустилась в рейтинге. Плюс у неё случился громкий скандал: теннисистке на протяжении нескольких месяцев не отдавали загранпаспорт и тянули с выдачей американской визы. Благодаря освещению в СМИ ей удалось добиться своего и отправиться в США. И, как оказалось, это всё было не зря.

В Цинциннати Кузнецова обыграла вторую и третью ракетку мира Эшли Барти и Каролину Плишкову, обошла она также топ-теннисисток Слоан Стивенс и Анастасию Севастову и пробилась в финал. В решающем матче Светлана, к сожалению, уступила американке Мэдисон Киз. Однако для россиянки это уже большой успех, доказывающий, что она возвращается на свой прежний уровень.

Выход в финал помог Кузнецовой подняться со 153-й строчки в мировом рейтинге на 62-ю.

— Хочу поблагодарить всех моих людей за веру в меня и поддержку во все времена. Дальше — больше, — написала в "Инстаграме" Светлана.

А поддержка у Кузнецовой действительно мощная. Слова поздравлений под постом ей написали не только спортсмены, но и звёзды шоу-бизнеса, такие как Любовь Успенская, Глюкоза, Игорь Николаев и Кристина Орбакайте.

Историческая победа Рублёва

Важной на этом турнире можно назвать и победу ещё одного нашего теннисиста Андрея Рублёва над выдающимся швейцарцем Роджером Федерером в третьем круге турнира. Россиянин даже не смог сдержать слёз после своего выигрыша.

Андрей победил абсолютно заслуженно. Он не дал мне ни единого шанса, он провёл отличный матч. Я впечатлён! Роджер Федерер

Правда, уже на следующем этапе его выбил Даниил Медведев, но в любом случае победа над топ-теннисистом придаст Рублёву уверенности в себе.

Теперь ждём хороших выступлений наших теннисистов на последнем в этом сезоне турнире Большого шлема — US Open, который стартует уже 26 августа.